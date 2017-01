Belen: "Emma ha giocato con Santiago"

"Mi hanno chiesto se mi andava che Emma venisse ospite in trasmissione - racconta Belen - E ho risposto che non avevo alcun problema. Poi l'hanno chiesto a lei. Non ero certa che avrebbe accettato. Invece, a sorpresa, ha detto sì. A quel punto ho pensato: se viene dobbiamo fare prima una chiacchierata in privato".



Così è stato. "Prima di abbracciarci davanti alle telecamere - continua la Rodriguez - come tutti hanno visto, siamo state un'ora da sole, abbiamo parlato. Non siamo diventate amiche, ma avevo bisogno di un chiarimento. Io sono sempre stata rispettosa delle storie altrui. Credo nell'amore. Io, prima di Stefano, sono sempre stata fidanzata. E quando l'ho incontrato semplicemente non ho più potuto fare a meno di lui".