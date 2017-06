Belen - De Martino: in studio tra i due ex volano ancora frecciatine

Durante la terza puntata di "Selfie - Le cose cambiano", condotto da Simona Ventura ogni lunedì in prima serata su Canale 5, viene presentata coppia: lui barba folta, maglietta larga e look discutibile e approssimativo. Per la moglie si trascura un po' troppo, e di questo ne risente soprattutto la loro vita sentimentale. Il caso è affidato a Belen, la quale dopo pochi giorni restituisce l'uomo "rinato" e risvoltato come un calzino nelle mani della moglie. In studio non si fanno attendere i commenti di Stefano De Martino: "Spezzo una lancia in suo favore: se avessimo preso la borsa di una donna e buttato tutte le cose inutili che contiene, ci avreste messo alla gogna?". E Belen subito replica: "Quindi i vestiti delle donne sono inutili?", e il siparietto tra ex continua...