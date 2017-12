Belen al Maurizio Costanzo Show: "Il mio video è ancora in rete, denunciare non serve a niente"

Inaspettata polemica al Maurizio Costanzo Show i cui protagonisti sono stati Belen Rodriguez e il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Terreno di scontro un tema molto delicato come quello dei crimini informatici e della violazione della privacy. Dure le parole della showgirl argentina finita al centro dello scandalo anni fa per via di un suo video porno finito sul web: "Mi sono rivolta alla polizia postale, ma il mio video è ancora in rete nonostante sia uscito circa sei anni fa, il problema è che noi ci possiamo rivolgere alla polizia postale ma poi non c'è assolutamente nessun risultato".



Il Guardasigilli ha risposto dicendo che ha introdotto una norma apposita a tutela delle vittime del web, specificando però che la legge non è retroattiva: "Se tu registri clandestinamente e utilizzi impropriamente il materiale sei punito fino a quattro anni, sei anni fa la norma non c’era". Una risposta che non ha convinto l’ex di Fabrizio Corona: "Io ormai sono un personaggio famoso e me ne frega una cippa, ma ci sono altre ragazze che non vogliono avere a che fare con l'esposizione mediatica e si trovano in queste situazioni e poi i risultati sono questi, penso si debba fare qualcosa". Poco prima lo scontro tra i due era stato sulla vicenda che riguarda l’ex re dei paparazzi, tirata fuori proprio da Belen: "Ci sono assassini che dopo due anni sono liberi: com’è possibile che Corona sia ancora in carcere?".