Bebe Vio si confessa ai microfoni delle Iene: " Il mio sogno era andare ai Giochi di Rio e l'ho realizzato"

Anteprima de "Le Iene" : nella puntata di domenica 13 novembre parlerà Bebe Vio , la straordinaria campionessa paralimpica di scherma che, dopo aver contratto la meningite all'età di 11, ha subito le amputazioni di gambe e avambracci. Modello di tenacia sportiva, oggi è in prima linea come testimonial della campagna per la vaccinazione contro la patologia che le ha cambiato la vita .

"In un certo senso devo ringraziare la malattia perché mi ha fatto scoprire tutto un nuovo mondo che è quello paraolimpico", ha dichiarato aggiungendo: "Per me il sogno era Rio e adesso io a Rio ci sono andata".



Bebe racconta di non amare sentirsi troppo "protetta" ma che al contrario vuole vivere la vita sempre e comunque al massimo arrivando anche a scherzare sulla propria disabilità.



Tan't'è vero che qualche giorno fa, la giovane atleta ha pubblicato sulla rete un'immagine che la ritrae insieme a Massimo Rosolino e David Ciaralli, scattata utilizzando la protesi del suo braccio come prolunga, twittando "Mamma mi ha sempre detto che sarei potuta diventare qualsiasi cosa nella vita...quindi ho deciso di essere un selfie stick".