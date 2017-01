13 aprile 2015 Beautiful, torna Steffy Forrester e stavolta resta a lungo L'attrice Jacqueline MacInnes Wood vestirà nuovamente i panni della figlia di Ridge e Taylor a partire dal prossimo 26 maggio e avrà un ruolo centrale nella trama della soap Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:36 - Steffy Forrester torna stabilmente a "Beautiful". Jacqueline MacInnes Wood rientra infatti nel cast della longeva soap opera, che aveva lasciato lo scorso novembre, salvo poi ritornare per una breve apparizione a gennaio. Il personaggio della figlia di Ridge e Taylor tornerà a essere una presenza fissa nella telenovela a partire dalla puntata in onda negli Stati Uniti il 26 maggio e avrà di nuovo un ruolo centrale nelle vicende di casa Forrester.

Jacqueline MacInnes Wood aveva lasciato la soap, che di recente ha festeggiato i 28 anni in tv, a causa del mancato accordo sul rinnovo del contratto. Stessa sorte occorsa all'altro personaggio chiave della nuova generazione di Beautiful, Kimberly Matula, alias Hope. La Matula aveva abbandonato la serie poco dopo l'uscita di scena della collega e i primi episodi senza il suo personaggio andranno presto in onda in Italia, su Canale 5. Le due giovani attrici avevano scelto di provare a misurarsi con nuove esperienze professionali, cosa riuscita per qualche tempo alla MacInnes Wood, che ora ritorna nella soap che l'ha resa famosa e lo fa in grande stile. Il personaggio di Steffy Forrester tornerà infatti a essere centrale nella trama di Beautiful, anche se non si sa ancora cosa le succederà.



L'annuncio del ritorno della MacInnes Wood arriva a pochi giorni dalla ricomparsa sul piccolo schermo di un altro personaggio, Caroline, riapparsa nell'episodio trasmesso negli Stati Uniti lo scorso 8 aprile, dopo una lunga assenza causata dal bruttissimo incidente all'attrice Linsey Godfrey, investita da un'auto all'inizio di febbraio.



Il ritorno di Steffy nella soap, che verosimilmente sarà impegnata a riconquistare l'ex marito Liam (Scott Clifton), fa pensare che presto si potrebbe rivedere in maniera stabile anche Hope, sebbene non è detto che a rivestire i panni della figlia di Brooke sia ancora Kimberly Matula. L'attrice interpreterà di nuovo il suo ruolo per alcune puntate in onda negli Usa a fine aprile e chissà che non sia solo l'inizio.