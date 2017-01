23 agosto 2015 Beautiful, Il Segreto, Una Vita: ricomincia la stagione delle grandi soap di Canale 5 Lʼappuntamento con i cittadini di Puente Viejo è fissato per domenica 23 alle 21.10. Da lunedì 24 ripartono anche le altre telenovelas

Per "Il Segreto", "Beautiful" e "Una Vita" l'estate è già finita. Le soap opera di Canale 5 tornano con episodi in prima tv per la nuova stagione. Ad aprire le danze è "Il Segreto", che riparte domenica 23 agosto, alle 21.10. I nuovi colpi di scena da Puente Viejo torneranno poi tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 18.45 a partire dal 24 agosto, giorno in cui ripartiranno anche "Beautiful" e "Una Vita", con tanti nuovi colpi di scena.

IL SEGRETO Il Segreto aveva salutato i fan il 9 agosto, lasciando uno spiraglio all'amore tra Maria (Loreto Mauleon) e Gonzalo (Jordi Coll), che ha salvato Fernando (Carlos Serrano) ottenendo dal marito dell'amata il consenso a lasciarla libera. Da qui ripartiranno i nuovi episodi, puntate in cui tornerà protagonista Donna Francisca (Maria Bouzas), che si risveglierà dallo stato catatonico in cui era caduta in seguito alla morte di Tristan.

IL SEGRETO Il Segreto aveva salutato i fan il 9 agosto, lasciando uno spiraglio all'amore tra Maria (Loreto Mauleon) e Gonzalo (Jordi Coll), che ha salvato Fernando (Carlos Serrano) ottenendo dal marito dell'amata il consenso a lasciarla libera. Da qui ripartiranno i nuovi episodi, puntate in cui tornerà protagonista Donna Francisca (Maria Bouzas), che si risveglierà dallo stato catatonico in cui era caduta in seguito alla morte di Tristan.

BEAUTIFULBeautiful andrà in onda, come sempre, dal lunedì al venerdì, alle 13.40. Nei nuovi episodi sarà ancora il segreto di Maya (Karla Mosley) a tenere banco. Anche Eric (John McCook), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) hanno scoperto che la promessa sposa di Rick (Jacob Young) è nata uomo e, mentre la notizia della reale identità della modella di punta della Forrester si diffonde, Rick resta l'unico a non conoscere la verità. Una verità che sia Bill Spencer che Ridge proveranno a usare per togliere a Rick il controllo della Forrester Creations. Ma a Los Angeles sta per tornare anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood)...