Beautiful, il cast al completo si mette in posa per gli auguri di Natale

14:58 - Cartolina di Natale per una delle soap opera più amate della televisione. Il cast al completo di "Beautiful" si è messo in posa, qualcuno con tanto di cappellino da Babbo Natale, per lanciare dagli studi della Cbs gli auguri di buone feste. Da Katherine Kelly Lang a Heather Tom, da Brad Bell a Casey Kasprzyk, tutti i protagonisti hanno festeggiato e mandato un pensiero per i telespettatori.