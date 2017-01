7 maggio 2015 Beautiful festeggia 7000 puntate con un episodio speciale Nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 7 maggio è stata ripercorsa la storia dello show con contenuti e interviste inedite Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:47 - "Beautiful" festeggia il traguardo delle 7000 puntate con un episodio speciale. Giovedì 7 Maggio, gli intrighi e le passioni della soap opera più vista del mondo, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, hanno lasciato spazio per un giorno a una sorta di documentario che ha ripercorso la storia dello show, attraverso scene cult, interviste inedite e tanto altro materiale mai visto prima in tv, dai provini delle star ai dietro le quinte.

Si ripercorreranno i momenti più importanti della soap, diventata una vera icona nel mondo, con più di 35 milioni di telespettatori in oltre 100 Paesi. In queste 7000 puntate (2.450 ore di messa in onda) i fan hanno potuto assistere a 84 matrimoni, 15 nascite, 18 morti, 3 resurrezioni e 10 trasferte nel mondo, con l’Italia che ha ospitato la serie ben 4 volte, dal 1997, quando il set fu trasferito sul Lago di Como al 2013 con le scene girate in Puglia, passando per Venezia (1999) e Portofino (2002).



Giunta alla 28ma stagione, celebrata lo scorso 23 marzo, Beautiful vanta un incredibile numero di riconoscimenti internazionali, tra cui 64 Daytime Emmy Awards a cui si aggiungono i 10 premi vinti durante l’edizione 2015. Vincitore di ben 4 Daytime Emmy Awards come miglior soap opera, di 9 Golden Nymph Awards al Montecarlo TV Festival, Beautiful nel 2010 ha ottenuto anche il riconoscimento dal Guinness World Records come soap opera più popolare attualmente in onda del mondo.