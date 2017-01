Beatrice Valli: "Ho sbagliato a lasciare Marco, ora sogniamo un figlio"

"Ho sbagliato a lasciare Marco, oggi sogniamo di dare un fratellino al mio primo figlio". Beatrice Valli e Marco Fantini si sono innamorati a "Uomini e Donne", l'ex corteggiatrice racconta a "Nuovo Tv" come la coppia vive la storia tra alti e bassi. In questi giorni in rete sono apparse delle notizie che parlano di una violenta lite in strada, ma al settimanale la bella 21enne assicura che va tutto bene.