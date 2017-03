La Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, ospite nell'Intervista di Maurizio Costanzo, parla degli assenteisti e dei problemi che ne conseguono a livello sanitario. Ecco come commenta: "Chi dirige un'azienda sanitaria deve avere come compito di vigliare la produttività e per questo ho fatto una legge a cui tengo tantissimo che prevede un'istituzione di un albo nazionale di direttori generali".