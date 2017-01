Baywatch, Charlotte McKinney è la nuova sex-bomb

Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 1 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 2 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 3 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 4 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 5 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 6 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 7 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 8 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 9 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 10 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson 11 di 11 Instagram Instagram Charlotte McKinney, ecco la nuova Pamela Anderson leggi dopo slideshow

Ma Charlotte non sarà l'unica bellezza della spiaggia. Nel cast compaiono anche la modella brasiliana Izabel Goulart e la top messicana Belinda. Un trio pericoloso e bollente che sul set affiancherà i protagonisti maschili The Rock e Zac Efron. Ma il film vedrà anche la partecipazione straordinaria di David Hasselhoff, che tornerà ad indossare il costume rosso per un cameo.



"Nella vita reale queste signore non hanno bisogno di essere salvate, sono toste e giocano duro. Ma nel nostro film i loro personaggi hanno bisogno di aiuto e c'è solo un uomo che può farlo" ha commentato The Rock su Instagram a margine della foto che lo ritrae con un sorriso sornione in mezzo alle modelle.