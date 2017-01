23 gennaio 2015 Bayside School, Screech in tribunale: "Non ho accoltellato nessuno" L'attore Dustin Diamond respinge le accuse di lesioni colpose nei confronti di un uomo colpito durante una rissa il giorno di Natale Tweet google 0 Invia ad un amico

15:59 - Ricordate Screech, il simpatico nerd della serie tv anni '90 “Bayside School”? L'attore Dustin Diamond che vestiva i suoi panni è apparso al tribunale della contea di Ouzakee, in Wisconsin, per rispondere delle accuse di lesioni colpose, schiamazzi e molestie per le quali era stato arrestato il giorno di Natale in seguito a una rissa davanti a un bar. Diamond, che è libero su cauzione, si è dichiarato non colpevole.

L'attore - noto in Italia per il ruolo dI Screech nella sitcom andata in onda dal 1993 per quattro stagioni – è stato arrestato il giorno di Natale per aver accoltellato un uomo davanti a un bar di Port Washington, in Wisconsin, in seguito a un diverbio tra la sua ragazza, Amanda Schultz, e la vittima. Diamond, 38 anni, sarebbe intervenuto per difendere la compagna e avrebbe prima spinto e poi ferito l'uomo in maniera non grave con un coltello a serramanico.



Nella seconda udienza, l'attore, che già in passato aveva avuto problemi con la giustizia per evasione fiscale, si è dichiarato non colpevole ed è libero su cauzione. “Crediamo che il processo lo scagionerà da ogni addebito”, ha dichiaro all'uscita il suo avvocato Thomas Alberti.



Svestiti i panni di Screech, Diamond ha partecipato ad alcuni reality show, ha girato un film a luci rosse e prodotto un documentario sui retroscena della serie che lo aveva lanciato. Un triste e vano tentativo di rincorrere il successo avuto in gioventù.