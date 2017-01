Bari, aggrediti giornalista e cameraman di Quinta Colonna durante un servizio sui migranti

Villa Roth, in stato di abbandono per lungo tempo, è stata poi occupata abusivamente nel 2011. Dopo tre anni di autogestione è stata poi sgomberata con un blitz delle forze dell'ordine. Nella struttura hanno poi trovato alloggio cittadini italiani senza dimora e migranti. Il clima, però, non è dei migliori: la tensione è alta. Per questa ragione, l'inviata era andata a documentare la situazione. Dopo aver capito di non poter realizzare il servizio, i giornalisti hanno chiamato i carabinieri.