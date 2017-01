Barbara Palombelli riporta Forum su Canale 5

“Noi vorremmo nella prossima edizione di Forum aiutarvi a costruire i nuovi diritti, le nuove leggi. Non vogliamo più sentirci deboli nei confronti di chi vuole approfittarsi di noi", così spiega Barbara Palombelli. Tra i cosiddetti "nuovi diritti" ad esempio quelli che scaturiscono dalle nuove tipologie di famiglia che si stanno creando. Al centro dell’appuntamento domenicale tre cause giudiziarie, commentate da Monica Cirinnà senatrice del Partito Democratico e promotrice della ‘Legge Cirinnà’ che dallo scorso maggio riconosce anche in Italia le unioni civili dello stesso sesso, Imma Battaglia, fondatrice del movimento Lgbt, Francesco Montecchi, neuropsichiatra infantile, monsignor Mauro Cozzoli e Alberto Villani Responsabile della Unità Operativa Complessa di Pediatria Generale e Malattie Infettive all’ Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Nuovi diritti sui minori, ma anche cause sui nuovi diritti legati alla diffusione del web, alla privacy, alla medicina, e in generale ai temi in evoluzione, che necessitano di una nuova legislazione saranno gli ingredienti della nuova stagione. "Esistono tanti modi per amministrare la giustizia in Italia e nel mondo, eppure ci sentiamo sempre più indifesi”- spiega Barbara Palombelli.



Oltre a uno studio interamente rinnovato, la famiglia di Forum si allargherà. Ad affiancare la conduttrice in studio ci saranno quattro assistenti d’eccezione top secret e due nuovi avvocati. Forum, il tribunale televisivo più longevo del piccolo schermo, in 32 anni ha raccontato la storia del costume, della legislatura e della famiglia italiana, trattando oltre 17.590 cause. Stagione dopo stagione “Forum ” si è legato sempre più all’attualità e contemporaneità andando a trattare cause che nascono sempre da storie vere, determinate non solo da divergenze sentimentali e patrimoniali, ma anche ai nuovi problemi generati dalla vita moderna, sia in ambito pubblico sia in ambito familiare.