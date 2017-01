Barbara Foria: "A Colorado vi racconto i miei 40 anni tutti da ridere"

E' un momento d'oro per Barbara Foria, tra i volti più amati di "Colorado", costretta a far su e giù per l'Italia per i suoi tanti impegni: "Ormai sono la donna con la valigia e mi prendono pure in giro perché, in quanto donna, non la so fare e mi porto sempre più del dovuto", scherza a Tgcom24.



Da poco ha debuttato alla conduzione di un programma radiofonico e presto tornerà al grande amore, il teatro: a febbraio sarà a Roma con uno spettacolo tutto al femminile e dal 2 marzo, dopo il successo dei mesi scorsi, riporterà in scena il suo "one woman show" "Volevo una cena romantica... e l'ho pagata io!", prima a Milano, poi nel resto d'Italia. Intanto la comica è protagonista di "Colorado", dove è tornata per il terzo anno consecutivo, aspettando il cinema: "Magari, chi può dirlo, qualcuno si accorgerà di questa simpatica napoletana vestita di rosso e dirà: 'Sai che c'è, mo me la porto pure 'o cinema'".



Ormai sei una colonna del programma e in questa edizione ti abbiamo vista fare ironia sui tuoi primi quarant'anni.

Questa scelta si è rivelata vincente. Dopo il primo monologo, ho ricevuto tantissime mail e messaggi su Facebook di persone che si riconoscevano nelle mie battute. Così ho deciso di proseguire. I miei 40 anni hanno segnato per me una rinascita. Mi sento in grandissima forma e lo manifesto anche attraverso i monologhi, raccontando le problematiche e le cose belle di questa età.



"Signora in rosso", perché?

Rosso perché sono napoletana. La lava del vulcano mi rappresenta. E poi il sole e il calore. E' il colore della passione, della carnalità e delle corride, del ragù, del pomodoro e dell'amore tutto, senza distinzioni uomo-donna, donna-donna. Sul palco porto passionalità ed energia, che il rosso rappresenta. Poi devo dire che è stata una scelta vincente, soprattutto nelle prime edizioni, per entrare nel cuore del pubblico. Adesso per tutti sono Barbara Foria, "la signora in rosso".



Sei tra i comici più amati dello show, qual è il segreto per divertire il pubblico senza "stancarlo"?

Umiltà, umiltà, umiltà. Un bagno di umiltà che si dovrebbero fare anche tanti colleghi e gli esseri umani in generale. Arrivi al cuore delle persone se sei vero. Io faccio testi di satira sociale. Parlo di cose che possono accadere a tutti. L'energia e la solarità fanno la differenza.



Essere napoletani aiuta nella comicità?

Sì, scrivilo a caratteri cubitali. Prima di tutto la lingua: la battuta se viene caricata con l'inflessione napoletana, vince. Il pubblico si diverte a sentire il suono del napoletano e in questo siamo fortunati e privilegiati. A me piace l'italiano, però mi piace ancor più caricare la battuta col dialetto.



Come sono Luca e Paolo?

Io essendo monologhista, vengo inviata da Luca e Paolo sul palco. Loro hanno detto di essersi messi al servizio del programma ed è vero, perché fanno da spalla a tanti artisti. Ci è capitato di fare uno spot insieme e sono stati molto carini. Io sono sempre stata una loro fan, quindi per me è un onore. E poi a me possono portare solo benefici perché portano al programma un pubblico diverso al solito. Poi sono sempre due uomini e quindi qualche difetto ce lo avranno pure loro.