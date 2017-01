Barbara De Rossi torna in tv, conduce "Il terzo indizio" su Retequattro

Vedremo Barbara De Rossi per la prima volta in veste di conduttrice a Mediaset, con "Il terzo indizio". Il programma prende il via martedì 29 novembre, in prima serata su Retequattro. Si occupa di processi arrivati al terzo grado di giudizio: sentenze definitive che, nel racconto televisivo, attraverso l'interpretazione di attori professionisti, ripropongono la verità stabilita dalla Giustizia italiana. Ogni puntata si concentrerà su due casi.