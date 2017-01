Barbara De Rossi conduce "Il terzo indizio"

Prosegue così l’impegno de "Il terzo indizio" (trasmissione a cura di Siria Magri, già ideatrice e curatrice di "Quarto Grado") nella campagna contro la violenza domestica, in particolare quella sulle donne. Una mission sposata anche dalla nuova conduttrice Barbara De Rossi, da anni attiva per aiutare concretamente le vittime di stalking e abusi.



"Diamo il benvenuto nella nostra squadra a Barbara De Rossi. Il pubblico la conosce come grande attrice di cinema e teatro, ma è anche una conduttrice televisiva di talento" ha dichiarato Mauro Crippa, direttore generale informazione "Il Terzo Indizio è un programma che sembra ritagliato su misura per lei: una donna impegnata e sensibile, capace di raccontare senza morbosità le storie tragiche di altre donne vittime di orrendi crimini. Non dimentichiamo che Barbara De Rossi è una delle più importanti testimonial delle campagne contro la violenza e il femminicidio".