Barbara d'Urso torna in diretta: "Il mio obiettivo? Portare informazione, serenità e sorrisi"

Si riparte quindi all'insegna di...

Informazione, cuore e sorriso. Il mio compito è informare e intrattenere, perché il pomeriggio a casa c'è gente che vuole essere informata. Il mio modo di informare è molto semplice e veloce, io cerco di dare in poco tempo più informazioni possibili, fare in modo che la gente a casa non si annoi. Poi nella seconda parte anche di intrattenere, di far sorridere e di far dimenticare.



Ci saranno dei cambiamenti?

Festeggeremo la puntata del decimo anno di Pomeriggio 5 ma senza grossi cambiamenti, perché se una cosa ha successo si tende a tenerla così. Ci metteremo però, questo è sicuro, ancora più impegno perché l'impegno e il cuore ci sono sempre. Insomma più cuore e più impegno possibile



Bilancio del decimo anno?

Positivissimo, grazie anche ad una squadra di successo e ad una grandissima armonia tra tutti quanti noi. Lavorare in armonia è molto importante



Tra i personaggi che intervisterai in questa seconda parte dell'anno ci saranno...

Tanti leader politici, a partire da domenica prossima a Domenica Live, che è una trasmissione storica e molto appetibile da questo punto di vista, soprattutto nella prima parte e, visto che siamo sotto elezione, di grande popolarità. In quanto alla parte di intrattenimento... Quest'anno vi darò delle grandi soddisfazioni



Lo scoop che ti piacerebbe fare e non hai ancora fatto?

Io faccio scoop sempre, in particolare modo nella parte divertente, sia della domenica sia del pomeriggio. Il mio obiettivo rimane quello di continuare così: portare informazione, serenità, solarità e sorrisi.