Barbara d'Urso: "Sono una che divide, ma sono vera e il pubblico lo sa"

Barbara, che cosa significano questi 9 anni di tv ininterrotta, tutti i giorni a contatto con la gente?

Ti correggo, sono dieci a gennaio 2018. Con il direttore Claudio Brachino abbiamo cominciato nel 2008 con “Mattino Cinque”. In riunione, il direttore ci ha ricordato che in effetti se nel gennaio di dieci anni fa non avessimo cominciato con l'esperimento del mattino, che ci siamo praticamente inventati perché non esisteva niente, non ci sarebbe stata l'infotainment di Videonews. Adesso ci sono ben 15 programmi, da Quarto Grado in poi. C'è tanta felicità, gioia, orgoglio. C'è la consapevolezza di essere stata la pioniera insieme a Brachino e a tutta la squadra di Videonews...



Il 4 settembre torni con "Pomeriggio Cinque", che negli anni si è rinnovato...

Con gli anni ci siamo perfezionati, ci siamo concentrati anche sulla cronaca grazie a giornalisti bravissimi. Questo è il mio modo di fare televisione. Ci metto il cuore, e il risultato è questo.



Ormai i tuoi programmi sono diventati veri e propri format.

Aggiungo anche molto copiati. Dal 'Cinema emozionale' che ci siamo inventati quattro anni fa a Domenica Live, al nuovo 'Telo magico'. Dal modo di fare le clip, le grafiche... Spaziando nelle varie reti televisive, le imitazioni sono palesi.



Quest'anno che cosa vi inventerete?

Le novità ci saranno eccome, anche perché altrimenti come fanno a copiarci? (ride, ndr). Per noi è una libidine, perché quando sei copiato significa che piaci: è una medaglia al merito.



Ci sono storie di cronaca che ti hanno colpito in particolare questa estate?

Torniamo con la cronaca e l'intrattenimento. Sono tante le storie che mi hanno colpito, e cercheremo di portare i protagonisti veri per capire che cosa è successo. Per tenere informati, perché il mio grande desiderio è che nei 40 minuti che dedichiamo alla cronaca la gente sia informata e sappia quello che succede in Italia e nel mondo.



Fai sorridere, riflettere, e a volte anche piangere: è questa la formula vincente?

Porto un pezzo di vita, sono tante le sfaccettature durante la giornata. Il nostro è un modo di raccontare l'alto e il basso, come amo ripetere: la vita è fatta di questo.



Dai vip alle persone comuni, una dote che ti riconoscono tutti è quella di entrare dentro le storie: è una dote istintiva?

Sono così, mi viene istintivo. Anche nella vita per me è così, anche con le persone che mi stanno vicino. Entro nelle persone facendomi spesso anche del male. Perché la maggior parte delle volte i drammi che racconto me li porto a casa, non è che mi scivoli tutto addosso.



Però ci sono anche gli "odiatori". Tu come reagisci?

Succede, come a tanti colleghi. Va bene così, fa parte del gioco.



È invidia?

Non mi piace parlare di invidia; la parola mi fa ribrezzo e paura. Quando i miei amici la usano, li correggo sempre. Li invito a non pronunciarla, anche quando mi dicono che è invidia buona, perché sono certa che non esista.



Perché Barbara d'Urso, in un momento in cui in tv c'è sempre meno spazio e in cui abbiamo visto cadere tante regine dal trono, è in onda tutti i giorni?

Perché al pubblico piace questo. Io sono questa, ero questa a vent'anni, trenta, quaranta, cinquanta e sessanta. Piaccio e non piaccio. Non sono una dai sentimenti tiepidi. A volte sono folle, altre riflessiva, altre istintiva. Entro nel cuore della gente perché la gente entra nel mio. E la gente lo sa. Dopo dieci anni non li freghi. Magari un anno, due, tre, ce la puoi fare. Ma per dieci no. Non ho mai tradito nessuno, non mi sono mai comportata male.



Quindi dici che qualcuno bara?

Sai, c'è tanta gente che sta in televisione e non si sa bene che cosa faccia realmente di professione. Ma dopo un po' i telespettatori lo capiscono e si stufano. Dieci sono davvero tanti, senza considerare che prima c'è stato "Il Grande Fratello", "Lo Show dei record"... solo per citarne alcuni. Ho più di 30 anni di televisione alle spalle.



I tuoi programmi sono famosi per essere low-budget e portare molti ascolti. Come fai?

Ci sono persone che rinunciano al cachet alto e si fidano di me. C'è un rispetto reciproco, c'è uno scambio di energia reciproca. Ho avuto star di grosso calibro che sono venute ospiti davvero quasi gratis ma sono andate via felici, e il giorno dopo mi hanno anche ringraziato. Merito anche del gruppo di lavoro che pianifica e organizza le interviste insieme a me.