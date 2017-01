Barbara d'Urso: "Sette anni d'amore in tv"

"Con il premier Matteo Renzi - racconta la conduttrice 57enne - ho un rapporto personale, mi ha chiamato tre giorni prima e mi ha detto che sarebbe venuto a 'Domenica Live' a farsi intervistare, non ha voluto conoscere le domande, mi ha detto 'mi fido di te'...".



Ai suoi programmi Barbara è legatissima: "I programmi che ho seguito e seguo li tratto come figli. Il primo, 'Mattino Cinque', l'ho lasciato in ottime mani quando è diventato maggiorenne, poi il figlio che ancora continua a crescere 'Pomeriggio Cinque', e 'Domenica Live' con la quale ci siamo lasciati e ripresi, c'è un profondo amore...".



Già, l'amore. "Se sono innamorata tolgo l'elmetto - continua la d'Urso - e resto con solo la camicia addosso per il mio uomo e una goccia di profumo. Conquisto con lo sguardo, ma non pensate a me come una donna da una notte e via... sono schiava d'amore, ho dato tutta me stessa senza mai umiliarmi, la dignità al primo posto". L'uomo della vita? "Arriverà in elicottero, me lo sento...". Mentre a Fedez, che le ha dedicato un rap polemico, replica: "Non mi sono offesa, non mi offendo neanche quando mi augurano cose terribili, Fedez mi sta simpatico, amo chi ha il coraggio di contestare. Farei con lui il video della canzone che mi ha dedicato".