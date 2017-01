Barbara d'Urso: "Rimetto il camice della Dottoressa Giò"

Quel ruolo le è sempre rimasto nel cuore, tanto che nelle sue trasmissioni Barbara d'Urso non perde l'occasione per ricordare i tempi della sua " Dottoressa Giò ". La nostalgia, nel frattempo, si è trasformata in un progetto. Prima lo ha annunciato a " Domenica Live ", ora la conduttrice lo conferma a " Tv Sorrisi e Canzoni ": "Dalla scorsa estate stiamo lavorando a una nuova sceneggiatura".

"Sarà una Dottoressa Giò - racconta Barbara - in chiave moderna, ispirata ai medici delle nuove serie americane".

La serie, andata in onda su Canale 5 e Retequattro dal 1995 al 1998, aveva come protagonista la ginecologa Giorgia Basile: "E' il medico che tutti vorremmo trovare in ospedale, è stato un ruolo che ho amato tanto, i parti erano tutti veri, feci un corso di sei mesi in sala operatoria per imparare a gestire la situazione".

La D'Urso spiega che a Mediaset l'idea di un remake è "piaciuta tantissimo", resta solo da capire "come incastrare le riprese con i miei ritmi serrati".