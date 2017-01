Barbara d'Urso ospite speciale dei The Jackal: boom di visualizzazioni

<div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/thejackalweb/videos/10156381532890063/" data-width="500"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/thejackalweb/videos/10156381532890063/"><p>Per festeggiare il milione di fan su Facebook siamo stati ospitati dalla regina di Canale 5! Però qualcosa è andato storto...</p>Posted by <a href="https://www.facebook.com/thejackalweb/">the JackaL</a> on Friday, January 29, 2016

Barbara, giocando insieme ai due youtuber Simone e Ciro, ha dimostrato di avere una buona dose di autoironia. "Per festeggiare il milione di fan su Facebook siamo stati ospitati dalla regina di Canale 5! Però qualcosa è andato storto..." si legge a margine del video pubblicato sul social.



La conduttrice cerca subito di spostare l'intervista su un aspetto drammatico, con adeguata musica di sottofondo. Spiega che i due ragazzi arrivano dalla periferia di Napoli "quella violenta", ma loro smentiscono, e quindi mette l'accento sulle loro origini "hanno iniziato facendo i pizzaioli". "No, facciamo video, sul web. Siamo napoletani, ma non è che tutti i napoletani fanno la pizza" rispondono loro.



E infine tanti accenni 'drammatici' al loro passato: la morte di uno dei due, i genitori violenti, il tunnel della droga... tutto ovviamente falso. "Noi volevamo solo dire grazie per il milione" cerca di convincerla Ciro, ma non c'è verso e i due lasciano quindi lo studio.



La d'Urso, loro grande fan, ha pubblicato la clip anche sulla sua pagina Facebook con il commento 'li amo'. E chissà che i The Jackal non acquistino qualche altro 'sciacallo' anche tra gli ammiratori dei carmelita smack.