Barbara d'Urso, lunedì si riparte con "Pomeriggio Cinque"

Il programma parte in anticipo e va in onda fino alle 19, con ben quattro ore di diretta. "Da Cologno Monzese mi hanno chiamato per dirmi che il programma sarebbe partito una settimana prima - ha raccontato la D'Urso al settimanale 'Oggi' - e che avrei dovuto fare due ore in più perché la pubblicità aveva già venduto gli spazi. E io ho accettato, lavorare mi diverte". Insomma, tutto è pronto per la regina degli ascolti. Per "Domencia Live", invece, bisogna aspettare settembre.