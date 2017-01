Barbara d'Urso: "In tv non ho timori, in amore invece..."

Barbara d'Urso si racconta a cuore aperto al settimanale " Grazia " che le dedica la copertina. L'instancabile signora della tv è pronta a tornare su Canale 5 con i programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live e mostra la sua doppia anima: "La vera fatica non è lavorare sette giorni su sette, ma trovare un uomo che non abbia paura di me".

A settembre affronterà la Domenica In di Pippo Baudo e Barbara confessa di non essere tranquilla: "Ho strapaura di Pippo, lui sa come si parla con il pubblico della domenica. E io sono una sua creatura, mi occupavo di un quiz proprio in quella trasmissione. Controllava tutto....".

La D'Urso ammette di essere "una grandi rompiscatole sul lavoro, ma se vuoi creare programmi sempre migliori, serve". Per questo forse gli uomini sono intimoriti da lei: "Ho una grande personalità, mi vedono come una donna potente, famosa, magari anche inafferrabile... e cosa può fare un maschio con una donna così?".

Anche se la conduttrice ammette di avere tante debolezze: "Per esempio quando devo prendere l'aereo. E per ferirmi basta raccontare una bugia. Nel mio lavoro non ho quasi mai timori, ma ho spesso paura di sbagliare nella vita privata".