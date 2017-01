14 gennaio 2015 Barbara d'Urso e Joe Bastianich, che strana coppia a New York La conduttrice posa guancia a guancia con il giudice di MasterChef durante il suo viaggio in America. E su Instagram posta gli scatti ricordo... Tweet google 0 Invia ad un amico

10:24 - Finalmente ha volato. Ha superato le sue paure e ce l'ha fatta. Destinazione New York. Barbara d'Urso si è regalata il suo viaggio di Natale ed è approdata nella Grande Mela. Ospite per qualche giorno a casa dell'amico Joe Bastianich, giudice di MasterChef, la conduttrice si fa immortalare con lui guancia a guancia e su Sorrisi e Canzoni dice: "E' una persona squisita...".

Amici da un po' Barbara e Joe hanno trascorso qualche giorno insieme: "Voglio ringraziarlo per avermi ospitato e fatto conoscere la sua splendida famiglia, sua mamma Lidia, la simpaticissima nonna Erminia, 94 anni e la sorella Tanya". Poi via con il tour classico, Central Park, il ponte di Brooklyn, Little Italy, il Guggenheim, Broadway...

Tutto documentato su Instagram, tra selfie e scatti dell'amica Angelica che l'ha accompagnata in questo viaggio.

E tutto con l'Italia nel cuore. In un modo o nell'altro Barbara non ha mai staccato la spina e persino l'esperienza del volo le ha ricordato il suo lavoro: "L'adrenalina del volo è quasi la stessa della diretta quotidiana", dice a “Sorrisi e Canzoni”.



Poi eccola in una libreria di Manhattan, giro tra gli scaffali e avvistamento del suo libro "Se lo desideri accade", in vendita solo in Italia e messo tra i libri americani per scherzo da alcuni amici. "La Grande Mela è una città di pura energia e in continua evoluzione, ma non cambio idea: l'Italia è il Paese più bello del mondo. Goodbye New York!", recita la conduttrice tornata a casa e... finalmente di nuovo al lavoro !