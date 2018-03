Barbara d'Urso ricorda Fabrizio Frizzi, il conduttore che si è spento all'età di 60 anni a causa di una emorragia cerebrale: "Stamattina all'alba quando ho appreso la notizia, non potevo crederci. Pochi giorni fa io e lui ci siamo scambiati alcuni messaggi, lui mi ha detto che stava lottando come un leone e io gli ho detto che gli mandavo un grosso abbraccio. Lui con la sua solita gentilezza e carineria – ha aggiunto la conduttrice a Pomeriggio Cinque durante la puntata interamente dedicata alla scomparsa di Frizzi – mi ha detto: “Tanto quell'abbraccio ce lo daremo a breve di persona”. Purtroppo, non sarà più possibile".



Barbara ha poi aggiunto: "In questo mondo ci sono tanti personaggi, ma solo pochi sono davvero buoni e gentili come sembrano e Fabrizio era uno di questi. In 40 anni di amicizia e conoscenza non ho mai sentito Fabrizio parlare male di qualcuno".