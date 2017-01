Barbara d'Urso cade dalle scale a "Pomeriggio Cinque"

Inizio con il botto per Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque". La conduttrice oggi è ripartita con il suo programma su Canale 5 e scendendo le scale, mentre scorrevano i titoli di coda, è caduta. La presentatrice, in splendida forma, si è prontamente rialzata. Con il sorriso sulle labbra ha detto: "Volevo cominciare in un modo meraviglioso, sono in ginocchio da voi". Perché l'importante non è cadere ma sapersi rialzare.