Barbara d'Urso, brutto incidente domestico

14:28 - Piccolo incidente domestico per Barbara d'Urso che su Instagram mostra l'immagine della sua caviglia fasciata tra le mani di un massaggiatore. La conduttrice di "Pomeriggio Cinque" racconta la dinamica dell'infortunio: "Ieri sera rientrando in casa ho dimenticato di togliere l'antifurto... ha iniziato ad urlare e per evitare che arrivasse la polizia sono corsa e... Oggi stampelle!!"

Non sarà un piede fasciato, per quanto dolorante, a fermare il vulcano d'Urso che sta cercando di limitare i danni subiti. Dinamica, tanto da andare a correre la mattina presto, quando Milano dorme ancora, sarà costretta a stare a riposo per qualche giorno prima di tornare a far sport. Anche se sarà sempre presente in trasmissione. #pazienza #siguarisce #determinazione #selodesideriaccade #maifermarsi #silavora sono solo alcuni degli hashtag che cita. Positiva come sempre.