Barbara D’Urso balla latino-americano a Domenica Live

Una puntata danzante quella di Domenica Live in onda domenica 15 ottobre. Anche Barbara D’Urso si mette in gioco e improvvisa un ballo di latino americano con il suo istruttore. “Approfitto della tua presenza qui a Domenica Live, Carolyn per farmi giudicare – ha detto Barbara – sii sincera per favore”. E Carolyn Smith la guarda ammirata mentre si muove a ritmo di Despacito. Finita l’esibizione la D’Urso dice: “Ho sbagliato tutto. Mi sono emozionata troppo, altroché venire a Ballando con le Stelle”. Ma la Smith, aiutata dal pubblico le risponde: “un due tre: 10! Tu devi venire a Ballando, non devi contare i passi. Poi hai dei piedi bellissimi e delle gambe favolose. L’importante è divertirsi e tu sei bravissima”, ha sottolineato la regina del ballo.