Barbara d'Urso, 60 anni e non sentirli: tra successi e sogni

"Non riesco a dire gli anni che compio, non ce la faccio, anche se mi sforzo non mi escono dalla bocca" racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" Barbara d'Urso , che il 7 maggio compie 60 anni. 60 anni che non dimostra, "È un numero che non corrisponde né al mio corpo né alla mia testa", confida.

"Non mi sono rifatta nulla. Però se tra 10 anni mi guarderò allo specchio e non mi piacerò più, non escludo di farmi qualcosina" dice la conduttrice di "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live" su Canale 5 (che conduce, rispettivamente, da nove e cinque stagioni). Intanto a 60 anni si è fatta un regalo, "Un nuovo portale web, si chiama ondadurso.it, è la prima volta che ne parlo. Parte in questi giorni ed è pieno di notizie legate alle mie passioni: alimentazione, moda, tv, danza, make-up".



Mentre i giorni in cui sono nati Gianmauro ed Emanuele sono state “le date più felici della mia vita”, la più brutta è stata quella in cui ha perso la madre a 11 anni: ”Quando stava per lasciarmi mi portarono in vacanza in campagna, tornai a casa e lei non c’era più”, ricorda.



Oltre ai flirt più o meno veri, le sue storie importanti sono state con Mauro, padre dei suoi figli, e Michele Canfora col quale è stata sposata dal 2001 al 2008. Ma ora confessa di essere ancora single, "Già, è proprio questo il punto, non riesco a farmi piacere nessuno".



Di successi in carriera ce ne sono stati molti ma la D'Urso non nasconde un augurio per se stessa: "Carmelita, ti auguro di non smettere di lavorare finché non condurrai Sanremo. E di innamorarti perdutamente, ma proprio perdutamente!".