Barack Obama nella natura selvaggia del reality "Running Wild"

Barack Obama in un reality tv . Non è una bufala né una battuta. Il presidente americano si metterà alla prova con una serie di situazioni estreme nelle terre selvagge dell'Alaska nel programma " Running Wild With Bear Grylls ", in onda sulla Nbc. Obama registrerà il programma in occasione del suo viaggio in Alaska di questi giorni ma la trasmissione andrà in onda a fine anno.

Alcuni media americani hanno subito sottolineato come ancora una volta il presidente stia cercando di usare il mondo dell'intrattenimento per promuovere il proprio messaggio politico e sociale. Quello che è certo è che sarà il primo presidente Usa in carica a partecipare a un reality show. Come lo scorso luglio fu il primo inquilino della Casa Bianca a visitare una prigione federale, e l'evento è stato parte di un documentario che sarà trasmesso a settembre.



Approfittando del suo viaggio ai confini col circolo polare artico, in cui affronterà il tema dei cambiamenti climatici, Obama riceverà un corso intensivo dall'esploratore inglese Edward Michael "Bear" Grylls. Nello show le celebrità vengono invitate a trascorrere due giorni nella natura selvaggia, e così il presidente metterà alla prova le proprie capacità fisiche e psichiche in condizioni estreme.



"Running Wild" è alla sua seconda stagione e tra i vip che hanno partecipato ci sono Kate Winslet, Kate Hudson, Zac Efron. Lo show è famoso per le situazioni estreme a cui vengono sottoposti i protagonisti. Kate Hudson ha dovuto per esempio mangiare formiche, mentre ad altri è toccato persino mangiare un topo imbevuto nelle proprie urine. Grylls è un ex membro delle forze speciali inglesi e tra le altre cose anche presentatore dello show in onda su Discovery Channel "Man vs Wild".