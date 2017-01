Ballerina russa si rompe il naso in tv

Ancora una "spaccata" fatale, come per la soubrette Lisa Fusco, sempre in diretta televisiva: ma stavolta la protagonista sfortunata è Ekaterina Kondrashina, ballerina russa che si stava esibendo davanti ai giudici del talent "Dance". Per stupirli ha scelto un passo audace, ma il risultato è stato drammatico. Ha sbattuto violentemente il volto sul pavimento rompendosi il naso. Immediato il ricordo alla showgirl napoletana che lo scorso agosto durante una puntata di "Mezzogiorno italiano" cadde rovinosamente fratturandosi il gomito.