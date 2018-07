Balalaika, le “stories” Mondiali più belle

Tra like e cuoricini si chiude la “storia” più visualizzata di sempre. Il mondiale è appena finito, ma i momenti che ci ha regalato resteranno indelebili nella nostra memoria. Ce n’è per tutti i gusti: dalla “sfida” tra Messi e Cristiano Ronaldo, passando per l’incredibile parata del portiere islandese (di professione videomaker) fino all'incontenibile reazione di Maradona. Ci siamo divertiti, emozionati e commossi, a questo punto non ci resta che aspettare il prossimo mondiale.