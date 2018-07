Balalaika, i cronisti più bizzarri di tutto i Mondiali

Se durante i Mondiali i tifosi sono concentrati sui giocatori, la Gialappa's ha deciso di prestare un pochino più d'attenzione ai giornalisti impegnati a seguire le partite in Russia. Alcuni, infatti, si cimentano in telecronache molto divertenti o ad interviste ricche di imprevisti che intrattengono chi li segue da casa. Per esempio c'è il telecronista portoghese che urla per più di dieci secondi al microfono, o anche l'inviato brasiliano che si affida a google translate per capire cosa dice la donna che sta intervistando. Per il trio comico non c'è dubbio: lo spettacolo dei Mondiali continua anche al di fuori del campo da calcio.