Bafta Tv: trionfa "Sherlock" e batte "Game of Thrones"

La serie tv " Sherlock ", con il candidato all'Oscar Benedict Cumberbatch nei panni dell'investigatore più famoso del mondo, vince il premio del pubblico ai Baft a Tv , i premi ai migliori show televisivi del Regno Unito, assegnati il 10 maggio a Londra. Il telefilm, trasmesso in Italia da Premium Crime, ha battuto il quotato " Game of Thrones" . Serata però agrodolce per Cumberbatch, che non si aggiudica il riconoscimento come migliore attore.

La star londinese si è dovuta inchinare a Jason Watkins, protagonista della miniserie The Lost Honour of Christopher Jefferies. A sorpresa, il premio come miglior attrice protagonista è stato vinto da Georgina Campbell, per la sua interpretazione nel film tv della BBC Murdered by My Boyfriend. Vittoria anche per Michelle Keegan, di recente nominata donna più sexy del pianeta dalla rivista FHM. Lo show in cui l'attrice ha recitato, Coronation Street, è stato premiato come migliore soap opera.



Nella categoria riservata alle serie tv straniere trionfa True Detective, che sbaraglia la concorrenza di The Good Wife, House of Cards e Orange Is The New Black.