Aziende a struttura piramidale: cosa sono e come operano

"Striscia la Notizia" torna a occuparsi delle aziende a struttura piramidale, quelle cioè che richiedono ai propri affiliati di associare più gente possibile spesso pescata nel giro dei propri amici e conoscenti, promettendo in cambio bonus e premi da favola per ogni nuovo cliente fatto iscrivere.

Con l'aiuto di un testimone rimasto irretito dalla promessa del facile guadagno, l'inviato del TG satirico di Canale 5, Max Laudadio, illustra il modo di agire di queste organizzazioni: "Ho accettato solo perché mia moglie ha una forte disabilità fisica che la obbliga ad avere continua assistenza, quindi speravo di poter guadagnare con facilità e di viaggiare - racconta l'ex dipendente che vuole rimanere anonimo - Poi ho scoperto che tutto consiste nel pagare una quota di iscrizione e un abbonamento mensile e che i soli profitti si ottengono portando nel sistema altre persone".

La società in questione, WorldVentures, è già stata dichiarata illegale in: Norvegia, Malesia, Sud Africa e Singapore ma, al momento, continua a operare in Italia. "E' una attività illegale in cui non si vende nulla: la sola forma di guadagno è la catena di Sant'Antonio, un passaparola che spesso si risolve nel portare nel sistema amici e parenti" ricorda Giovanni Diaco, presidente di Arco Consumatori.