Avanti un altro!, siparietto hot tra Paolo Bonolis e la moglie di Amadeus

Ad "Avanti un altro!" Paolo Bonolis e Giovanna Civitillo sono stati protagonisti di una gag a luci rosse che ha imbarazzato la moglie di Amadeus. Entrata in studio per fare una domanda di calcio alla concorrente in gioco, ha esordito con una battuta hot sulla sua relazione matrimoniale: "Amadeus ieri ha comprato le fragole e per ognuna ha voluto fare cose da marito e moglie", scatenando Bonolis: "Ogni fragola 'na botta".