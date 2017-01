Avanti un altro!, Olimpia torna con la risata contagiosa... in salsa hot

Nello studio "Avanti un altro!" è tornata Olimpia, la concorrente diventata famosa sul Web per la sua risata squillante e particolare. Paolo Bonolis chiede alla centralinista quale sia la sua opinione riguardo al best-seller erotico "Cinquanta sfumature di grigio". Lei prova a rispondere ma l'emozione prende il sopravvento e si lancia in urletti di piacere, in tema con l'argomento piccante.