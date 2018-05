Aurora Ramazzotti: "Eros non è un papà geloso ma con lui non parlo d’amore"

Aurora Ramazzotti è stata ospite del salotto di Verissimo dove ha raccontato a Silvia Toffanin il momento di gioia che sta vivendo grazie all’amore con il suo fidanzato Goffredo, un ragazzo particolarmente apprezzato anche da papà Eros: "Non è mai stato geloso di me, con i ragazzi, e anzi Goffredo gli piace molto". Poi chiarisce di non confidarsi molto con il cantante quando si tratta di vicissitudini amorose: "Lui è molto saggio, gli chiedo consigli, però gli uomini sono basic, certe cose non le capiscono, quindi è meglio confidarsi con altre donne".



La giovane presentatrice ammette poi di esser pronta a lanciarsi nella nuova sfida televisiva, "Vuoi scommettere?", che la vedrà al fiano della mamma Michelle Hunziker: "Ho voglia di mettermi in gioco, ho voglia di far vedere che non sono approdata in questo mondo per caso. È stata ponderata come scelta e ho voglia di mostrare a tutti che questo lavoro lo voglio fare e forse lo so fare. Ma questo lo dovrà giudicare il pubblico".