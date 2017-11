Aurora Ramazzotti e il fidanzato in versione Sandra e Raimondo

"Che noia che barba, che barba che noia" Uno slong storico per tutti coloro che hanno potuto assistere alle storiche performance di Sandra e Raimondo in "Casa Vianello", l'indimenticabile sit-com in onda sulle reti Mediaset. Il famoso tormentone è tornato di moda in questi giorni grazie al divertente sketch improvvisato da Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza.



I due ragazzi hanno infatti imitato la "buonanotte" dei coniugi Vianello, modificando leggermente il finale e aggiungendo un bacio che rappresenta alla perfezione lo speciale momento che stanno vivendo i due giovani innamorati. Il video, diventato virale in poche ore, è stato pubblicato su Instagram da mamma Michelle Hunziker, che sorride e applaude di fronte alla scenetta tutta da ridere.