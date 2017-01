Augusto Martelli è morto a 74 anni

17:24 - Il mondo della musica è il lutto per la perdita di Augusto Martelli, che si è spento a 74 anni dopo una lunga malattia. Durante la sua carriera Martelli aveva composto e arrangiato diverse canzoni per Mina, come So che non è così e Ero io, eri tu, era ieri . Nel 1970 compose le musiche del film Il dio serpente con Nadia Cassini, mentre negli Anni Ottanta realizzò numerose sigle per programmi di Mediaset tra cui Casa Vianello, Grand Prix e Ok, il prezzo è giusto!.