Auguri d'autore, i vip disegnano per beneficenza

07:00 - I big dello spettacolo disegnano gli auguri di Natale per beneficenza. Dopo il successo della scorsa edizione, Tv Sorrisi e Canzoni ripropone il progetto “auguri d'artista” coinvolgendo 19 tra i nomi più amati della tv, della musica e del cinema, in una grande iniziativa di solidarietà a supporto delle cure contro i tumori. All'iniziativa hanno aderito anche Mika, Totti, Vasco e Fiorello. All'asta le dediche originali degli artisti.

Tra pupazzi di neve, stelle comete e altri soggetti tipicamente natalizi, ognuno di loro ha interpretato in modo personale il tema del Natale, mettendosi all’opera con un disegno, una dedica, una vignetta e altri elaborati rigorosamente originali e autoprodotti, che sono diventati vere e proprie cartoline d’auguri. Ci sono le dediche di Arisa, Al Bano, Ilary Blasi, Raffaella Carrà, Marco Carta, Barbara D’Urso, i Dear Jack, Fiorello, Emis Killa, Vanessa Incontrada, Flavio Insinna, Mika, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Francesco Renga, Elena Sofia Ricci, Vasco Rossi e Francesco Totti, cui si aggiunge la cartolina speciale con gli auguri del Telegatto.



I lettori del settimanale potranno trovare in regalo una di queste cartoline in ogni copia venduta in edicola di Sorrisi del 9 dicembre. I proventi saranno devoluti in beneficenza per sostenere la Onlus A.R .E.C.O. Associazione perla Ricerca Europea in Chirurgia Oncologica, che in Italia e all’estero realizza e promuove studi per la cura dei tumori e per il rispetto della qualità di vita dell’uomo. Gli originali di ogni cartolina saranno inoltre messi all’asta sul sito www.charitystars.com, una piattaforma che sostiene le organizzazioni no profit nella raccolta di fondi da devolvere in beneficenza con l’aiuto di personaggi celebri. E per venire incontro ai lettori che non dovessero trovare in edicola la cartolina del loro artista preferito, la collezione completa con le riproduzioni di tutte e 19 le cartoline sarà disponibile suwww.shopforyou.it, dove sarà possibile acquistare in blocco l’intero set.