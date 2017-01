Auditel, stop alla diffusione dei dati per 15 giorni

Auditel spiega inoltre che "utilizzerà questo periodo per approfondire con il proprio comitato tecnico tutti gli aspetti metodologici con un'accurata serie di verifiche a tutela dell'impegno di trasparenza e affidabilità".





Scongiurato uno stop di mesi, ipotizzato nelle scorse ore, dopo le polemiche sorte intorno all'azienda e scatenate dalla diffusione di nomi e indirizzi che dovevano restare segreti, ma che Auditel ha pubblicato "per un errore nell'invio di una mail", come spiegato subito dopo.



Mediaset: "Non si superino le due settimane" - La mancata diffusione dei dati Auditel rappresenta "un vuoto grave per il mercato e soprattutto per gli investitori pubblicitari": lo dice Mediaset, che "non può accettare una pausa superiore alle due settimane annunciate. In caso contrario, si vedrà costretta a ricercare ogni possibile e lecita soluzione al fine di dare certezza al mercato".

"Mediaset - si legge nella nota emessa dal gruppo di Cologno Monzese - prende atto della decisione del Cda Auditel di continuare a rilevare ma non rendere pubblici per due settimane i dati d'ascolto sulla televisione italiana. Dati che Nielsen garantisce non abbiano subito alcuna alterazione in seguito all'incidente tecnico del primo ottobre. Mediaset è fiduciosa che la vicenda si concluda in modo positivo e che entro i 15 giorni stabiliti riprenda la pubblicazione di misurazioni certificate e condivise da tutti come in precedenza". "Poiché la mancata diffusione dei dati di audience costituisce un vuoto grave per il mercato e soprattutto per gli investitori pubblicitari, Mediaset - conclude il comunicato - non può accettare una pausa superiore alle due settimane annunciate. In caso contrario, si vedrà costretta a ricercare ogni possibile e lecita soluzione al fine di dare certezza al mercato".