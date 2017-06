Auditel, arriva il superpanel: triplicato il campione

In questo modo, triplicando le dimensioni della base di raccolta delle informazioni sull'ascolto della televisione, si avranno dati più precisi con un miglioramento dei margini di stima statistica e interpretabilità anche per le emittenti con maggiore variabilità di audience. La stessa società ha dichiarato che “assicurerà ai dati rilevati maggiore robustezza e ulteriore precisione, oltre a costituire un asset fondamentale al servizio dei futuri sviluppi della Ricerca e del mercato”.



Così facendo Auditel riuscirà a fornire una risposta innovativa alla frammentazione degli ascolti, garantendo sia la misurazione dei servizi on demand, che la rilevazione dei nuovi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone), che molti utenti usano per i servizi televisivi. Questo avvantaggerà le imprese che investono in pubblicità che potranno avere rilevazioni più precise, comprensive di tutte le piattaforme.



I benefici "possono essere espressi, tra gli altri, dalla riduzione del 50% dei ‘minuti a zero ascolto’ e da una riduzione del 66% dei fattori di espansione, con un significativo miglioramento dei margini di stima statistica e dell’interpretabilità dei dati, soprattutto ai bassi livelli di granularità e per le emittenti con maggiore variabilità di audience".