Attrice cinese denunciata: "Sguardo troppo intenso in tv"

Zhao Wei , popolare attrice cinese, non avrà lo sguardo che uccide ma sicuramente i suoi occhi hanno un potere speciale. Un telespettatore ha infatti denunciato la star della serie tv "Tiger Mom" per "averlo guardato in modo troppo intenso dalla tv". A quanto riporta "China Times" l'uomo ha accusato Zhao di avergli provocato "danni spirituali" e adesso ha chiesto un risarcimento adeguato.

L'attrice è la protagonista della serie tv "Tiger Mom", in onda su Dragon Television e Tianjin Television. Nello show interpreta una donna dalla "personalità instabile" che con il suo sguardo glaciale sa come far rigare dritto sia il marito che la figlia. Un'interpretazione da premio Oscar, visto che l'occhiataccia è riuscita a perforare il piccolo schermo e a far sentire a disagio anche il 'malcapitato' telespettatore.