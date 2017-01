Attore si trasforma nelle star di Hollywood Cambia identità solo grazie al make up

A volte il trucco può fare davvero miracoli, come nel caso di Paolo Ballesteros, attore e conduttore tv filippino, che ha deciso di trasformarsi nelle più grandi star di Hollywood solo grazie al make up. Bastano la parrucca giusta, lenti a contatto colorate, un po' di rossetto e qualche altro espediente per diventare di volta in volta una persona diversa.

Tutte le identità - Paolo Balestreros non sarà celebre come le star hollywoodiane che si è divertito a impersonare, ma ha anche lui la sua parte di notorietà. Nato il 29 novembre 1982 nelle Filippine, ha recitato in numerosi film e show televisivi fin dal 2001, e inoltre è modello e conduttore televisivo. Più volte nella sua carriera ha ricoperto ruoli di omosessuali e drag queen, e con questo servizio fotografico ha voluto provare a mettersi anche nei panni delle donne più famose e ammirate dello star system. Alcuni però sono scettici e pensano che sotto ci sia lo zampino di Photoshop: "Sicuri che sia tutto merito del make up?". In ogni caso, il travestimento è ben riuscito.