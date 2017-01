Asia Nuccetelli: "Sono stata vittima di bullismo"

"L'anno scorso, a causa di un atto di bullismo, ho passato quattro mesi all'ospedale ". Queste le parole di Asia Nuccetelli, eliminata da " Grande Fratello Vip ", in una lunga intervista in onda a Verissimo . Ai microfoni del talk show racconta: "Ero in una discoteca con alcune amiche quando un gruppo di ragazze ha iniziato a fissarci e a fare battute. Una di loro ha spintonato una mia amica e da lì in venti ci hanno messo le mani addosso".

"Io ho perso i sensi. Sono stata portata in ospedale e ci sono restata per mesi a causa di un problema all'orecchio che non mi permetteva di alzarmi dal letto per mancanza di equilibrio" racconta.



A Silvia Toffanin che le chiede come abbia vissuto questa drammatica esperienza, la ragazza ha confidato: "Sono rimasta abbastanza traumatizzata. Fortunatamente mi sono fatta aiutare, ma ai ragazzi che subiscono questo tipo di violenza dico di non fare il mio errore di non volerlo dire. Dovete parlarne a qualcuno, ai vostri genitori o a un fratello".



Infine, passando al capitolo “Grande Fratello Vip”, la figlia di Antonella Mosetti dichiara: "Rifarei questa esperienza perché mi ha insegnato molto. Nonostante nel reality sia uscita la parte più dura del mio carattere, io sono una persona molto sensibile".



