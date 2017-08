Ashley Tisdale e Lea Michele, duetto romantico tra star sul canale YouTube

Un duetto da non perdere, soprattutto per i fan di "High School Musical" e di "Glee", quello tra Ashley Tisdale , ovvero l'affascinante Sharpay Evans nella trilogia del film e Lea Michele , ex stellina nel ruolo di Rachel Berry della sitcom musicale. Le due cantanti e attrici si sono ritrovate sul divano in una delle Music Sessions del canale YouTube aperto da un anno dalla Tisdale, che propone cover famose...

Ashley e Lea hanno cantato insieme sulle note di "Dancing On My Own" di Robyn, cantautrice e musicista svedese e hanno incantato gli ascoltatori. Ad accompagnarle alla chitarra Christopher French marito della Tisdale. Quest'ultima ha scherzato dicendo: "Se non fossi sposata... sposerei Lea!".

Da tempo infatti l'attrice aveva espresso il desiderio di invitare nel suo canale YouTube la Michele, di cui è una grande ammiratrice.

Di recente la Tisdale ha duettato anche con Vanessa Hudgnes raggiungendo in poche settimane ben 17 milioni di visualizzazioni.