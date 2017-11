Ascolti tv, Tgcom24 tocca punte del 3%

I giorni dell’attentato a Barcellona e del sisma che ha colpito Ischia sono stati molto seguiti su Tgcom24. Sul canale 51 gli ascolti sono stati superiori alla media, con punte record che hanno sfiorato il 3% di share. In particolare la diretta delle operazioni di soccorso sull’isola colpita dal terremoto nella mattinata del 22 agosto è stata seguita in media da oltre 160 mila persone. Ringraziamo i nostri telespettatori che hanno scelto Tgcom24 per aggiornarsi sugli eventi che vi abbiamo raccontato con inviati sul posto, ospiti in studio, immagini esclusive e in sinergia con il sito internet e le radio Mediaset.