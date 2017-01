"Italia's Got Talent" si aggiudica la serata

00:15 - Terza puntata ricca di emozioni quella di "Italia's Got Talent", che si aggiudica la serata di sabato volando a quota 29.33% di share. Sul palco i concorrenti si sono esibiti nelle discipline più diverse, ma solo 15 talenti sono passati alle semifinali. Tra questi il gruppo di cestisti acrobatici XTeam, il ventriloquo Samuel Barletti e la contorsionista Anjeza Rruci.

I telespettatori italiani anche in questo terzo sabato scelgono di farsi intrattenere dalla ricerca del miglior talento e dalla più vasta varietà di performance che si susseguono davanti alla triade di giurati composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.



"Italia's Got Talent", il programma con il più alto tasso di varietà di talenti mai visto in tv (che spaziano dai tuffi acrobatici alla danza superclassica, dall'arte moderna al canto in greco, dai virtuosismi musicali alla pittura elettronica) continua ad appassionare il pubblico e ieri, con la terza puntata, ottiene il 29.33% di share pari a 5 milioni 713 mila telespettatori.